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Жертвами аварии под Воронежем стали восемь человек

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Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Воронежской области.

Авария случилась на 166 километре трассы Курск-Борисоглебск в 15:10 по московскому времени. В результате погибли восемь человек, среди них управляющий директор Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко, сообщает ТАСС.

По данным следствия, водитель Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями, после чего все три машины загорелись. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

В декабре прошлого года крупное ДТП с вахтовым автобусом и бензовозом произошло в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Погибли 6 человек, около 18 получили ранения. Предполагалось, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим рабочих.

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