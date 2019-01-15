Российский пассажирский автобус врезался в фуру и попал на видео

Пассажирский автобус врезался в фуру в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла в понедельник, 14 января, однако видео, снятое из салона автобуса, появилось на YouTube только сейчас.

На ролике видно, как на затяжном повороте грузовик Renault уходит в занос, и его прицеп выкатывается на встречную полосу. Водитель автобуса начал тормозить и свернул на обочину, но избежать столкновения не удалось.

В автобусе находилось 47 пассажиров, двое из них пострадали в результате ДТП.

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