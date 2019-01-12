Опубликовано видео аварии с участием 30 автомобилей в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Видеозапись с места происшествия была опубликована в Instagram-аккаунте «23 регион» в субботу, 12 января.

Как уточняет РИА Новости, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия и несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. «На участке с 852-й по 854-й километр трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 транспортных средств», — рассказали в оперативном штабе на месте инцидента.

На записи видны поврежденные автомобили, перекрывшие движение по одной из сторон трассы.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали как минимум два человека. Движение по дороге было организовано реверсивным способом.

В декабре прошлого года крупное ДТП с вахтовым автобусом и бензовозом произошло в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Погибли 6 человек, около 18 получили ранения. Предполагалось, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим рабочих.

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