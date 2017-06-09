Грузовик загорелся на МКАД после массового ДТП

Грузовик ЗИЛ загорелся на Московской кольцевой автодороге после столкновения с несколькими машинами. Видео с места ДТП опубликовал телеканал «360».

Авария произошла на 84-м километре МКАД в пятницу, 9 июня. По предварительным данным, пострадали два человека.

Согласно неподтвержденной информации, в ЗИЛ, следовавший по кольцевой дороге, врезался автомобиль, выезжавший на трассу. Затем с ними столкнулись еще одна машина и микроавтобус. От удара ЗИЛ перевернулся набок, пишет «Вечерняя Москва».

В начале апреля на МКАД в районе Капотни загорелась «Газель». Огонь охватил кабину грузовика. Водитель успел вовремя покинуть транспортное средство. Телеканал «Москва 24» сообщал, что причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность в автомобиле.