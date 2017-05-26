Стало известно еще о нескольких загоревшихся в Москве машинах

В центре Москвы полностью сгорели два автомобиля, которые были припаркованы на улице Большая Полянка. Об этом в пятницу, 26 мая, пишет сетевое издание m24.ru.

Огнем были повреждены и другие машины, стоявшие рядом. О причинах произошедшего на сообщается.

Кроме того, на Профсоюзной улице в столице автомобиль загорелся во время движения. Из-за ЧП на дороге образовалась пробка. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на открытой автомобильной стоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть легковушек. По предварительным данным, причиной инцидента стал поджог. Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.