За ночь на стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей

В ночь на пятницу, 26 мая, на открытой автомобильной стоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть легковых машин. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС.

«В результате пожара на стоянке возле дома 9 Б на Южнопортовой улице сгорели шесть автомобилей, четыре из них полностью», — отметили в главке.

По данным источника агентства в экстренных службах, причиной ЧП мог стать поджог.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал, передает агентство «Москва».

В ночь на 24 мая в деревне Саларьево на территории Новой Москвы на корпоративной парковке сгорели 28 автомобилей. Огонь был ликвидирован в течение 40 минут. По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.