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На парковке в Москве ночью сгорели 28 автомобилей

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В деревне Саларьево на территории Новой Москвы на корпоративной парковке сгорели 28 автомобилей. Об этом в среду, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ГУ МЧС России по Москве.

«Заявка о пожаре на автопарковке по адресу: Новая Москва, деревня Саларьево, участок 34ю, поступила в 2:53 мск. В результате возгорания частично или полностью пострадали 28 машин», — сообщил собеседник агентства.

Пожар был ликвидирован в течение 40 минут. По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Модели поврежденных автомобилей в управлении МЧС не привели.

22 мая на охраняемой парковке аэропорта Шереметьево сгорели три автомобиля — Jaguar XF, SKODA Octavia и Toyota Camry. Отмечается, что пожар произошел из-за короткого замыкания в электронике автомобиля Jaguar.

В декабре 2015 года на Рублевском шоссе в Москве сгорели девять машин, в том числе пять автомобилей BMW. Все они были без номеров и находились на охраняемой автостоянке.

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