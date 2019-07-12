Россиянин получит компенсацию за сломанную полицейскими руку и выстрел в лицо

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 15 тысяч евро компенсации жителю Первоуральска Александру Васильеву, которому полицейские выстрелили в лицо из травматического пистолета и сломали руку за отказ сотрудничать. Об этом в своем Facebook сообщает фонд «Общественный вердикт» со ссылкой на решение Страсбургского суда.

Россия согласилась выплатить всю сумму и не стала оспаривать решение суда.

В публикации сказано, что 15 июня 2014 года оперативники ФСКН избили Васильева за нежелание участвовать в «контрольной закупке» наркотиков. Мужчина обращался в Следственный комитет, но ему неоднократно отказывали в возбуждении дела. «Медиазона» указывает, что в жалобе мужчины в ЕСПЧ говорится о неспособности российских следователей установить точную причину полученных им травм. По их мнению, он мог сопротивляться при задержании и упасть на землю.

Через месяц после избиения Александра Васильева осудили за хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК), пишет издание со ссылкой на публикацию на сайте Первоуральского городского суда.

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