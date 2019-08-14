Российского полицейского уволят за драку с подростком

Сотрудника брянской полиции уволят за драку с 17-летним подростком в кафе. Об этом в среду, 14 августа, сообщается на сайте регионального главка МВД России.

По информации ведомства, полицейский и подросток встретились в одном из развлекательных заведений поселка Локоть. Между ними произошел конфликт, переросший в драку, во время которой сотрудник полиции нанес подростку телесные повреждения.

В момент посещения кафе, говорится в сообщении, полицейский находился не на службе и был в гражданской одежде. Тем не менее за свой поступок он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.

Как пишет «Комсомольская правда», избивший подростка полицейский был заместителем начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский». В кафе он находился в состоянии алкогольного опьянения, после драки с ним молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении сотрудника возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в среду стало известно, что сотрудника Росгвардии задержали по подозрению в убийстве мужчины в Башкирии. Вместе с ним был задержан приятель, инвалид второй группы. Мужчины напали на автослесаря возле кафе и пробили ему голову.

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