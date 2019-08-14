Росгвардеец с другом-инвалидом до смерти забили посетителя кафе

Сотрудника Росгвардии вместе с приятелем-инвалидом заподозрили в убийстве мужчины в Башкирии. Об этом сообщает портал bash.news.

По данным источника издания, инцидент произошел возле кафе в Альшеевском районе республики. Между мужчинами разгорелся конфликт, во время которого подозреваемые избили посетителя заведения, пробили ему голову и скрылись с места преступления. Через некоторое время тело потерпевшего обнаружили местные жители и вызвали полицию, прибывшие сотрудники обнаружили рядом с ним сломанный костыль и нож.

Предполагаемых преступников поймали по горячим следам, ими оказались 32-летний инвалид второй группы и 29-летний сотрудник центра информационных технологий Росгвардии в подмосковной Балашихе. Они признали вину.

Погибший 32-летний мужчина приехал в Башкирию из Оренбурга, где работал автослесарем. Как показала экспертиза, его смерть наступила от многочисленных травм в области головы.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2018 году Росгвардия стала лидером по росту преступности среди сотрудников правоохранительных органов. Ее показатели за год увеличились на 277 процентов, то есть, до 83 расследованных преступлений. В самом ведомстве это объяснили «эффективной работой по очистке своих рядов».

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