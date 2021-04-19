МВД призвало россиян отказаться от участия в несогласованных акциях

МВД России призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, согласно закону, запрещено проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям органов власти и экстренных оперативных служб.

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка», — отметили в МВД, посоветовав предостерегать от участия в несогласованных акциях «своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних».

В ведомстве добавили, что подразделения МВД и других правоохранительных органов «не допустят дестабилизации обстановки», а любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. «Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — заключили там.

Ранее сторонники учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального анонсировали весеннюю акцию протеста.