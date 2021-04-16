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Федерация мигрантов ответила на предупреждение МВД о выдворении нелегалов

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов призвал власти страны объявить «широкомасштабную миграционную амнистию и легализовать их всех». Таким образом удастся вывести нелегалов из тени, заявил он в беседе с «Говорит Москва» в пятницу, 16 апреля.

«А тех, кто не захочет легализоваться, считать злостными нарушителями и выдворять потом. Она должна быть достаточно длительная, чтобы все успели сходить и легализоваться. Мы готовы это информационно поддержать», — ответил Коженов на предупреждение МВД о выдворении нелегалов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в стране не хватает около одного миллиона иностранных рабочих, которые обычно приезжали на сельхозработы в летний период.

Ранее замглавы МВД России Александр Горовой предупредил нелегальных мигрантов о выдворении из России, потребовав от представителей стран СНГ контролировать ситуацию самостоятельно. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана.

Горовой отметил, что с 18 марта МВД полностью прекратило применение правоприменительной практики к уроженцам стран СНГ за нарушение миграционных режимов, однако, если их численность не сократится до 15 июня, то нарушители будут наказаны, в частности их могут выдворить из страны и запретить въезд в Россию.

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