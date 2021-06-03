В Москве недосчитались сотен тысяч трудовых мигрантов

В Москве наблюдается дефицит трудовых мигрантов, всего в городе недосчитались около 300 тысяч или 30 процентов от нужного числа рабочих, заявил РИА Новости заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По словам чиновника, особенно остро дефицит мигрантов ощущается в строительной сфере. Обычно в Москве работают около миллиона приезжих рабочих, в настоящее время их 700 тысяч, уточнил Ефимов. «В строительной отрасли проблема с трудовыми ресурсами нарастает», — подчеркнул он.

Заммэра пояснил, что мигранты трудятся на стройках, в жилищно-коммунальной и других сферах. В настоящее время в городе ежедневно регистрируют 600-700 приезжих рабочих, отметил он. В Москве после пандемии восстановилось большинство отраслей экономики, поэтому «это та рабочая сила, которая городу нужна», — заключил чиновник.

Ранее, в мае, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство захотело привлекать заключенных на российские стройки. «Я считаю, что эта практика имеет право на существование, сейчас мы эту тему отрабатываем, и по каким-то объектам это вполне возможный вариант», — заявил чиновник.

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