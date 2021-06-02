Российские заключенные раскритиковали идею принудительной отправки на стройки

Российские заключенные разочаровались в своем решении перейти из колоний на принудительные работы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В частности, один из осужденных указал, что перевод на принудительные работы с точки зрения закона является смягчением наказания, и заключенный не может воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение — необходимый для УДО срок исчисляется с момента замены наказания на более мягкое, а не с первого дня наказания. Это часто приводит к тому, что решившие досидеть срок в колониях быстрее оказываются на свободе.

Также, по его словам, «режим в исправительных центрах (ИЦ) не легче, а психологического давления на осужденного там гораздо больше, чем на зоне». Например, вопрос о количестве свиданий или о визите к врачу решается начальником ИЦ, «который подписывает не всем и не всегда, поэтому прав у тебя гораздо меньше, чем в колонии».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство захотело привлекать заключенных на российские стройки. Он напомнил о существовании подобной практики в СССР, когда к работам в строительной отрасли привлекались заключенные, осужденные по легким статьям и имеющие навыки профильной работы.

В мае сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о возможности привлечения заключенных к гражданским стройкам. В поддержку идеи выступили руководитель ФСИН Александр Калашников, глава Минюста Константин Чуйченко, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний указал, что для полной замены трудовых мигрантов заключенных в России недостаточно. Положительно оценили инициативу и в Следственном комитете.

В рамках пилотного проекта РЖД готовятся привлечь к строительству железных дорог на Дальнем Востоке 600 заключенных, их оформление уже ведется.