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В программе Киселева показали довольных исправительными центрами заключенных

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Кадр: «Вести недели»

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о предложении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о возможности замены заключенными части трудовых мигрантов. В эфире программы «Вести недели» Киселев показал сюжет, в котором довольные арестанты поделились положительными впечатлениями от принудительных работ.

Осужденный за хранение героина Алексей Иванов отсидел два года в колонии строгого режима, после чего его перевели на принудительные работы в подмосковный исправительный центр.

«Ощущение свободы, если честно. Потому что дали самому добраться без сопровождения. Не ожидал, что такое есть вообще. Сильно удивлен», — рассказал Иванов в интервью.

Журналисты также показали, как выглядят общежития для заключенных, которые попали в исправительный центр.

«Комната на шесть человек, кондиционер, у каждого свой шкафчик. Личные вещи, никакой спецодежды. Отдельная душевая и здесь же стиральные машины. Но главная ценность для них — не бытовые условия, а возможность выйти за территорию», — отметили авторы сюжета.

В эфире телеканала взяли интервью у бывшего налоговика Дмитрия, осужденного за взятку. Мужчина попал в зеленоградский исправительный центр, и теперь он обустраивает местные парки.

«Ты становишься в целом свободным человеком, ты постоянно находишься на улице», — сказал Дмитрий на камеру, прежде чем отвлечься на зазвонивший в кармане телефон. Позже он добавил, что на выходные его отпускают к жене и ребенку: он ходит с семьей в кино и театры.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство захотело привлекать заключенных на российские стройки. Он напомнил о существовании подобной практики в СССР, когда к работам в строительной отрасли привлекались заключенные, осужденные по легким статьям и имеющие навыки профильной работы.

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