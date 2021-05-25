В РЖД назвали нужное для строек число заключенных

В рамках пилотного проекта РЖД хотели бы привлечь к строительству железных дорог на Дальнем Востоке 600 заключенных. Об этом говорится в презентации «О развитии железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей» главы госкомпании Олега Белозерова, на которую ссылается РБК.

Такое же число назвали и в справке к совещанию по вопросам развития проектов, которое прошло во вторник, 25 мая. Его председателем был первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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В одном из слайдов говорилось, что на Восточном полигоне на нынешней стадии нужны девять тысяч человек, но на данный момент в наличии у РЖД только 7315 рабочих. Компания предложила семь вариантов привлечения дополнительной рабочей силы, и сотрудничество с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) является одним из них.

Как раскрывается в справке, пилотный проект подразумевает создание исправительных центров. Переговоры с ФСИН уже проведены, к трудоустройству подготовлены 530 человек, этим занимаются ООО «Промстрой» и ООО «ТС Строй».

Остальными вариантами стали увеличение численности железнодорожных войск, привлечение трудовых мигрантов, граждан из других регионов и студенческих стройотрядов.

Ранее сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил предложение заменить трудовых мигрантов заключенными, однако указал, что последних в стране недостаточно. По его словам, России на стройки не хватает 1,2 миллиона работников, а привлечь к принудительному труду в теории можно менее 200 тысяч человек. Тем не менее Володин заявил, что такая идея уже реализуется.

О возможности заменить мигрантов заключенными 20 мая рассказал руководитель ФСИН Александр Калашников. Глава Минюста Константин Чуйченко вскоре поддержал идею. Он допустил, что на крупных стройках можно будет создавать исправительные центры. В свою очередь в Следственном комитете назвали инициативу «рациональной и заслуживающей поддержки».