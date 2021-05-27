ФСИН оправдала зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах

Зарплата в 224 тысячи рублей у приговоренного к принудительным работам является единичными случаем. Эта сумма получена им из-за сверхурочных работ и благодаря премиям. Так в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировали информацию о доходах осужденных, передает РИА Новости.

Ранее в ведомстве рассказали, что в среднем осужденные к принудительным работам получают больше, чем заключенные. В зависимости от региона это 20-25 тысяч рублей. Однако бывают и значительно более высокие зарплаты, в том числе выше 100 тысяч рублей.

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Прозвучавшие 224 тысячи рублей в пресс-службе ФСИН оправдали тем, что на предприятии в Белгородской области, где трудится тот осужденный, средняя зарплата составляет 140 тысяч рублей в месяц. Поэтому в такой сумме нет ничего удивительного, добавили в ведомстве.

Во ФСИН напомнили, что принудительные работы — это относительно новый способ наказания, более мягкий, чем лишение свободы. Приговоренные к нему трудятся на гражданских предприятиях, живут не в колониях, а в исправительных центрах, и получают столько же, сколько обычные сотрудники. Если речь идет об уникальных специалистах, то доход у них соответствующий.

В мае сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о возможности привлечения заключенных к гражданским стройкам. В поддержку идеи выступили руководитель ФСИН Александр Калашников, глава Минюста Константин Чуйченко, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний указал, что для полной замены трудовых мигрантов заключенных в России недостаточно. Положительно оценили инициативу и в Следственном комитете.

В рамках пилотного проекта РЖД готовятся привлечь к строительству железных дорог на Дальнем Востоке 600 заключенных, их оформление уже ведется.