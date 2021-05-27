ФСИН рассказала о зарплате в сотни тысяч рублей на принудительных работах

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 до 24 тысяч рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Там указали, что есть примеры, когда осужденные получают сотни тысяч рублей. «Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысячи рублей (Белгородская область), 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», — заявили в ФСИН. При этом в ведомстве не стали уточнять, кем трудятся получающие такую зарплату осужденные.

Материалы по теме Индустрия несвободы Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал такие зарплаты «фантастическими». «Трехзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды», — предположил он. Эксперт допустил, что такие зарплаты может получать кто-то из «своих».

В конце мая глава ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату. В Минюсте идею заменить трудовых мигрантов осужденными посчитали правильной

О привлечении осужденных к строительству дорог заговорили еще в апреле. Причиной такого решения стал отток трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Тогда в ФСИН пояснили, что такой труд позволит заключенным раньше срока освобождаться из мест лишения свободы. Кроме того, им позволят сохранить место работы и после освобождения.