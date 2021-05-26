Назван срок привлечения всех российских заключенных к исправительному труду

В Минюсте назвали срок, к которому всех российских заключенных, имеющих на это право, привлекут к исправительному труду. По расчетам ведомства, это произойдет уже к 2030 году, сообщают «Известия».

В стране, указывает газета, в ближайшие годы вырастет число мест для принудительных работ осужденных. Речь идет, в том числе, о крупных стройках и очистке экологической зоны в Арктике. Сейчас около 188 тысяч человек имеют право заменить заключение на принудительные работы. «Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек», — говорил глава Минюста России Константин Чуйченко.

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В «Опоре России» уверены, что труд заключенных будет востребован только в крупном бизнесе, но никак не в малом или среднем. «В советские годы крупных строек, где использовался труд заключенных, было очень много. Но все они были государственные. Как это будет организовано сейчас, сказать сложно», — констатировал глава организации Александр Калинин.

Ранее стало известно, что для работы на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже начали оформлять заключенных. К июню на строительство дороги могут отправить порядка 600 осужденных. Их определят на специальности, не требующие высокой квалификации: например разнорабочими, бетонщиками или арматурщиками.

О привлечении российских заключенных к работе на крупных проектах в стране начали говорить в апреле. Особенно актуальной инициатива стала на фоне дефицита трудовых мигрантов из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В конце мая глава ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату. В Минюсте идею заменить трудовых мигрантов осужденными посчитали правильной