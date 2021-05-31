США нашли замену трудовым мигрантам в подростках

Американские организации нанимают все больше подростков на сезонную работу в сферы обслуживания в США. При помощи молодежи бизнес компенсирует дефицит иностранной рабочей силы, вызванный коронавирусом, пишет The New York Times.

Проблема нехватки рабочей силы усугубилась в США в пандемию, когда поток работников из-за рубежа, которые обычно трудились в сельском хозяйстве, занимали сезонные вакансии, практически прекратился. Американские предприниматели стали искать работников среди местного населения.

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Самой удачливой возрастной группой в найме на сезонную работу в качестве операторов в парки развлечений, официантов в бары и на другие позиции весной 2021 года стали подростки, сообщает статистическое бюро рабочей силы в США (Bureau of Labor Statistics). Доля работающих молодых людей от 16 до 19 лет составила 32,8 процента от общего числа американских подростков этого возраста — максимальное значение с 2008 года (когда фиксировали 34 процента работающих подростков). В апреле на заработки устроились около 256 тысяч молодых людей.

Для работодателей подростки стали важным источником новой рабочей силы, в то время как многие взрослые американцы не могут занимать аналогичные вакансии в силу проблем со здоровьем. Кроме того, работники со стажем иногда отказываются от поисков заработка и полностью полагаются на выплаты по безработице.

Экономист Северо-Восточного университета Алисия Сассер Модестино считает, что период восстановления экономики США от коронакризиса предоставляет американским подросткам беспрецедентные возможности в трудоустройстве. Выпускники средней школы благодаря летней занятости, например, могут заработать себе на машину.

Некоторые преподаватели школ опасаются, что работа скажется на успеваемости учеников. Экономические исследования показывают, что перспективы быстрого трудоустройства также могут изменить планы молодого поколения по учебе в колледжах и вузах, что скажется на их доходах в долгосрочной перспективе.

Под угрозой нехватки мигрантов в качестве дешевой рабочей силы в основных секторах экономики оказались также страны Европы, Россия. Кремль признает, что для восстановления благосостояния страны и повышения уровня ВВП одних только гастарбайтеров недостаточно. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил привлекать на стройки заключенных, как поступали в советские времена.