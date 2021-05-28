Дефицит официантов поставил под угрозу экономику Германии

Рестораны в Берлине открылись после многомесячных коронавирусных ограничений, однако владельцы заведений столкнулись с новой проблемой – возвращающихся клиентов некому обслуживать, пишет Financial Times.

Представители берлинских заведений рассказали газете, что работников приходится искать через соцсети и рекламу в блогах. Недостаток сотрудников сказывается на планах отелей, ресторанов и баров по всей Европе, и потому экономический рост, который ожидался на фоне вакцинации и снятия ограничений, оказывается под угрозой. С аналогичными проблемами ранее столкнулись и в других странах мира: в США и Израиле их связывали с тем, что люди неохотно возвращались к работе, а британские бары лишились персонала из-за отъезда работников после Брексита.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Рестораторы в Германии, в свою очередь, объясняют проблемы с рабочей силой разными причинами – отъездом мигрантов на фоне пандемии, беспокойством по поводу возможных новых локдаунов и фрустрации по поводу условий работы. Часть сотрудников ушла в те компании, которые на фоне коронавируса, напротив, преуспевали – в Amazon или в торговые сети. Общее число людей, занятых в немецких отелях и ресторанах, сократилось с 2,4 миллиона сотрудников до пандемии до примерно двух миллионов, свидетельствуют данные местной отраслевой ассоциации.

При этом число безработных в ЕС после начала пандемии возросло до 15,5 миллиона человек. Однако, как считает экономист Allianz Катарина Утермёль (Katharina Utermöhl), сектор гостеприимства в обозримом будущем продолжит испытывать проблемы с персоналом из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.

О дефиците рабочей силы в Евросоюзе уже сообщал Bloomberg. В отчете ЕС за декабрь 2020 года зафиксирован недостаток кадров в строительстве, проектировании, разработке программного обеспечения и в здравоохранении.

Российская экономика, в свою очередь, также оказалась под угрозой из-за нехватки мигрантов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признавал, что сейчас иностранных рабочих недостаточно для развития экономики. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, в свою очередь, предложил активнее использовать вместо труда мигрантов труд заключенных.