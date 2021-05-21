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Европа столкнулась с дефицитом рабочей силы

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Фото: Yara Nardi / Reuters

Страны Европы столкнулись с дефицитом квалифицированной рабочей силы. Нехватка специалистов во многих отраслях обостряется закрытыми границами из-за коронавируса, пишет Bloomberg.

Уровень безработицы в странах Европейского союза (ЕС) составляет более семи процентов. По прогнозам экспертов, ситуация стабилизируется и вернется к допандемийному уровню не ранее 2023 года.

Многие люди не могут отправиться на заработки за рубеж из-за запретов, связанных с COVID-19. Вузы резко сократили прием иностранных студентов. Дополнительные барьеры накладывает Brexit. Великобритания и ЕС наложили взаимные запреты на передвижение рабочей силы и признание некоторых квалификаций.

Проблемы с рабочей силой станут еще острее, когда ЕС запустит программу поддержки экологической и цифровой отраслей на 800 миллиардов евро. Для работы в этих сферах потребуются специализированные кадры.

«Проблемы в Европе носят структурный характер. Особенно это заметно в технических профессиях, digital-сфере, направлениях "зеленой" экономики. Там ожидается большой спрос на квалифицированных рабочих. Нужно понять, как его покрыть», — сказал экономист Кельнского института Аксель Плуеннеке.

Чистая миграция в Германию упала в 2020 году примерно на треть. Норвегии не хватает специализированных работников в сфере гостеприимства, страна потеряла иностранных гидов из-за ограничений на въезд. Шведскому производителю аккумуляторных батарей Northvolt AB требуется три тысячи рабочих для строящегося завода в городе Шеллефтео. В отчете ЕС за декабрь 2020 года зафиксирован дефицит рабочей силы в строительстве, проектировании, разработке программного обеспечения и в здравоохранении.

«Задача компаний и стран — синхронизировать сокращение рабочих мест с созданием рабочих мест. Происходят структурные изменения в мобильности, в потреблении, что повлияет на рабочие места», — отметил исполнительный директор швейцарского международного кадрового агентства Adecco Group AG Ален Дехаз.

Некоторые государства все же смогут извлечь пользу из кризиса на рынке труда, считают эксперты. Польша, Румыния и Италия смогут остаться со своими высококвалифицированными кадрами, которые обычно мигрируют в другие страны Европы в поисках работы.

С проблемами на рынке труда столкнулись почти все страны Европы. Сложнее всего обстановка складывается в Испании и Италии с долей безработных в 16,1 и 10,2 процента соответственно. Предстоящий всплеск безработицы подтверждают и эксперты страховой компании Euler Hermes. По прогнозам организации, рост безработицы составит порядка 38 процентов по сравнению с уровнем до пандемии.

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