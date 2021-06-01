Россияне поддержали привлечение заключенных к работе вместо мигрантов

Большинство россиян поддержали идею привлечения заключенных к работе, в которой обычно задействованы трудовые мигранты. По мнению граждан, такое отбывание срока понравится и самим осужденным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые публикует РБК.

Так, по данным исследования, идею привлекать заключенных к труду одобряет 71 процент россиян. При этом 61 процент уверены в том, что сами заключенные предпочтут исправительные центры колониям. Лишь 21 процент респондентов не одобрили подобную инициативу. Еще девять процентов отметили, что их позиция зависит от статьи, по которой отбывает срок заключенный.

Среди аргументов, которые опрошенные привели в защиту труда осужденных, были возможность возмещения ущерба пострадавшим, «отработка» преступлений, польза обществу, снижение нагрузки на госбюджет и другие.

Ранее в Минюсте назвали срок, к которому всех российских заключенных, имеющих на это право, привлекут к исправительному труду. По расчетам ведомства, это произойдет уже к 2030 году. Увеличить число рабочих мест планируется за счет крупных строек и очистки экологической зоны в Арктике.