Ввоз мигрантов в Россию задумали упростить

Правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации, сообщил в интервью RTVI вице-премьер Марат Хуснуллин. Видео опубликовано на YouTube.

«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», — сказал Хуснуллин. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет.

«У нас низкий уровень производительности труда, и мы вынуждены пользоваться мигрантами. Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов», — уточнил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, мигранты готовы работать по 12 часов на стройках за 50 тысяч рублей в месяц, и это позволяет серьезно сократить себестоимость строительства. Если отказаться от мигрантов, то потребителю, по расчетам вице-премьера, придется платить больше, поскольку строительство подорожает как минимум на 12,5 процента.

3 июня министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин уточнял, что проблему с въездом мигрантов для работы на российских стройках планируют решить в ближайшие месяцы, чтобы «не потерять летний сезон». С дефицитом рабочей силы Россия столкнулась на фоне пандемии. Только в Москве, по подсчетам властей, недостаток трудовых мигрантов оценивается в 300 тысяч человек, что особенно остро сказывается на строительстве.

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