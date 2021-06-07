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Правительство рассмотрит вопрос о вакцинации иностранцев от COVID-19

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство прорабатывает поручение президента России Владимира Путина по вакцинации иностранцев от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера страны Татьяны Голиковой, в первую очередь будет рассмотрен вопрос о «вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, уже находящихся на территории России».

Отмечается, что данное поручение российский лидер дал 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет.

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