Названо число заключенных для российских строек

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о потенциальной возможности привлечь к работам на российских стройках порядка 180 тысяч заключенных. При этом он подчеркнул, что такое решение должны принимать сами заключенные, передает РИА Новости.

По словам чиновника, возможность выбора будет не для всех статей Уголовного кодекса, то есть на стройки возьмут не каждого. Вице-премьер оценил количество желающих в 20-30 процентов, то есть порядка 45-55 тысяч человек.

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В качестве проектов, куда могли бы поехать заключенные, Хуснуллин назвал Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, Восточный полигон. В этих районах потенциально могут задействовать 11 тысяч человек. Кроме того, возможны варианты со строительством дорог, однако в каких регионах, чиновник не сказал.

Впервые о возобновлении практики привлечения к строительным работам заключенных заговорили в конце апреля. Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников отмечал, что они могли бы заменить трудовых мигрантов, которых не хватает на отдаленных стройках.

В мае идею поддержали «Российские железные дороги». Компания согласилась в рамках пилотного проекта оформить 600 человек.

Предложение поддержали в Минюсте и Следственном комитете, а спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для полной замены мигрантов в стране слишком мало заключенных. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин заметил, что у него от таких разговоров «мурашки по коже идут».