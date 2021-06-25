Первый регион России разрешил приезжать на отдых привитым иностранной вакциной

Курорты Краснодарского края заявили о готовности принимать туристов, привитых иностранной вакциной. Об этом сообщает ТАСС.

Так, регион стал первым в России, разрешившим въезд гражданам, которые имеют сертификат о вакцинации иностранным препаратом.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в таком случае при заселении в отели необходимо предоставить сертификат о вакцинации, переведенный на русский язык. «Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет», — добавили в пресс-службе.

Ранее, 25 июня, власти региона приняли решение заселять в гостиницы и санатории только привитых путешественников. Мера вступит в силу 1 августа. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.