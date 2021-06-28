Россиянам назвали сроки окончания аномальной жары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал россиянам сроки окончания аномальной жары. По его мнению, высокая температура воздуха станет снижаться во второй половине понедельника, 28 июня, сообщает РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что по расчетам Росгидромета, период экстремальной погоды завершится до полудня 28 июня. Однако утро этого понедельника может быть крайне теплым. Метеоролог объяснил, что циркуляция воздуха в атмосфере значительно меняется, поэтому температурный фон станет совсем другим. «Во вторник в Москве будет 24-26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы», —добавил он.

Эксперт добавил, что аналогичная ситуация ожидается в Центральном федеральном округе. Он рассказал, что воздушные массы начнут подниматься от подстилающей поверхности вверх, в результате чего сложится «нормальная метеорологическая ситуация».

При этом в первой половине 28 июня температура в Москве поднимется до 30 градусов, а во второй половине дня ожидается формирование облаков и осадки. На большей территории столичного региона также прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки и ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

Предполагается, что ночные температуры упадут с 25 до 15 градусов в ночь на среду, 30 июня. «Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни», — подчеркнул Вильфанд. Однако 1 и 2 июля температура воздуха снова начнет повышаться — пока до 27 градусов.

Ранее россиян предупредили о сильных дождях и сухих грозах. Осадки ожидаются в Ленинградской, Псковской, Тверской, Брянской, Орловской областях и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО).