Россиянам пообещали аномально теплое начало июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал аномально теплую погоду в начале июля почти на всей территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу, 1 июля практически на всей территории России ожидается температура около и выше нормы. При этом очаги аномального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии. Так, в Поволжье и на Урале температура в первый июльский день будет на семь-восемь градусов превышать норму, а в Якутии — на четыре-шесть градусов.

Ниже нормы температура 1 июля ожидается в Красноярском крае. На западе региона в этот день температура будет ниже нормы на один градус. «Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков раскрыл причину аномальной жары в европейской части России. По его словам, причина в мощном высоком антициклоне, который называется «блокирующим». «Он блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго», — сообщил специалист. При этом он отметил, что погодные рекорды, установленные в европейской части страны, далеко не последние.