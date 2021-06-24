Раскрыта причина аномальной жары в России

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков раскрыл причину аномальной жары в европейской части России. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, причина в мощном высоком антициклоне, который называется «блокирующим». «Он блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго», — сообщил специалист.

Старков добавил, что аналогичный циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд в 2010 году, когда торфяные пожары, в частности в Подмосковье, сопровождались запахом гари, сильным задымлением в Москве и других городах.

Метеоролог отметил, что погодные рекорды, установленные в европейской части страны, далеко не последние.

В Москве 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха достигла 34,3 градуса тепла.

Аномальная жара также наблюдается в Санкт-Петербурге, где зафиксирован пятый температурный рекорд подряд. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 23 июня температура на главной метеостанции города достигла 31,4 градуса — это почти на один градус выше, чем в тот же день в 1917 году.