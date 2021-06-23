Жара в Москве побила рекорд за всю историю наблюдений

В Москве 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха достигла 34,3 градуса тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, температура воздуха побила рекорд 73-летней давности. В 1948 году 23 июня было плюс 33,6 градуса. Вильфанд добавил, что в Москве на этой неделе также могут быть зарегистрированы новые температурные рекорды.

Аномальная жара также наблюдается в Санкт-Петербурге, где зафиксирован пятый температурный рекорд подряд. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 23 июня температура на главной метеостанции города достигла 31,4 градуса — это почти на один градус выше, чем в тот же день в 1917 году.

Ранее в столице был побит температурный рекорд 124-летней давности. Это произошло 18 мая, когда воздух прогрелся до 29,2 градуса.