Аномальная жара в Петербурге побила пятый рекорд подряд

В Санкт-Петербурге аномальная жара побила пятый температурный рекорд подряд. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Леуса, в 10 часов утра 23 июня температура на главной метеостанции города достигла отметки в 31,4 градуса. Это на 0,7 градуса выше, чем было в тот же день в 1917 году, уточнил он.

Синоптик добавил, что воздушные массы продолжат прогреваться и температура в ближайшие часы еще вырастет. «Не исключено, что на этом рекорды сегодня не окончатся», — сказал он.

Леус подчеркнул, что точное значение нового рекордного максимума станет известно после 21 часа, когда будут зафиксированы показатели максимальных термометров.

19 июня температура в Санкт-Петербурге поднялась до 29, 9 градусов, достигнув максимальных показателей за последние 116 лет. 20 июня она превысила 30 градусов и побила рекорд этого дня, установленный в 2006 году. 22 июня воздух прогрелся до 33,5 градусов — на градус выше чем в тот же день 1917 года.