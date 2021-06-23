Москвичам пообещали новый рекорд по жаре

В среду в Москве ожидается новый температурный рекорд по жаре — плюс 34-36 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды Фобос Елена Волосюк, передает РИА Новости.

По словам Волосюк, показатели температуры в столице 23 июня на 10-12 градусов превысят средние многолетние значения. В Подмосковье при этом ожидается плюс 32-37 градусов.

Ветер будет слабый — 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 752 миллиметра ртутного столба.

22 июня сообщалось, что в Москве побит рекорд по жаре — температура поднялась до 32,4 градуса. Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Европейской и Азиатской частях России возникли очаги температурной аномалии с превышением нормы на 10 и более градусов. По его словам, аномальная жара продлится до конца недели.