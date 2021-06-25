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Назван грозящий россиянам после жары природный катаклизм

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

После жары россиян ждет еще один природный катаклизм, им грозит засуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает ФАН.

«Нас ожидает, вероятно, засушливый период. В июле поменьше: недобор по осадкам будет 10-20 процентов, в августе — чуть больше. Дальше жестких сценариев я не вижу», — пояснил Тишковец.

Также синоптик добавил, что аномально высоких температур в долгосрочной перспективе он не видит. «Там все более-менее ровно, близко к многолетним значениям, но немного превышает их», — заключил он.

Ранее синоптик Павел Константинов объяснил опасность сухих гроз риском возникновения пожаров. Сухие грозы ожидаются в Москве в воскресенье, 27 июня. По словам специалиста, сухие грозы хоть и редкое явление, но не сильно отличаются от обычных. Главная их особенность в том, что при них осадков не выпадает.

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