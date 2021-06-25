Назван грозящий россиянам после жары природный катаклизм

После жары россиян ждет еще один природный катаклизм, им грозит засуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает ФАН.

«Нас ожидает, вероятно, засушливый период. В июле поменьше: недобор по осадкам будет 10-20 процентов, в августе — чуть больше. Дальше жестких сценариев я не вижу», — пояснил Тишковец.

Также синоптик добавил, что аномально высоких температур в долгосрочной перспективе он не видит. «Там все более-менее ровно, близко к многолетним значениям, но немного превышает их», — заключил он.

Ранее синоптик Павел Константинов объяснил опасность сухих гроз риском возникновения пожаров. Сухие грозы ожидаются в Москве в воскресенье, 27 июня. По словам специалиста, сухие грозы хоть и редкое явление, но не сильно отличаются от обычных. Главная их особенность в том, что при них осадков не выпадает.