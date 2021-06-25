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Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде

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Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

Москвичей экстренно предупредили о дожде, грозе и граде. Об этом сообщается в официальной группе столичного управления МЧС во «ВКонтакте».

«По прогнозам синоптиков в период с 11.30 до 21.00 25 июня местами на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду», — говорится в обращении.

23 июня стало для столицы самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха достигла отметки в 34,3 градуса Цельсия.

Из-за аномальной жары в пятницу, 25 июня, начал плавиться асфальт.

По словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, причина такой погоды кроется в мощном высоком антициклоне, который называется «блокирующим».

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