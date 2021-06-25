В Москве от жары начал плавиться асфальт

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В Москве из-за жары начал плавиться асфальт. В пятницу, 25 июня, в городе ожидается до 36 градусов выше нуля. Видео опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ближе к ночи столбики термометров опустятся до 20 градусов.

По словам девушки, которая сняла ролик из автомобиля, вся дорога «в буграх».

Ранее синоптик Александр Ганьшин рассказал, что к июлю температура воздуха в Москве станет комфортной. По его словам, жара вызвана блокирующим антициклоном, не пропускающим другие воздушные массы. Специалист выразил надежду, что он не продержится долго, как это было в 2010 году.