Россия
 
Последние новости
Назван следующий доминирующий в мире штамм коронавируса
России стало не хватать древесины
В России покончила с собой подруга убивших себя в одном месте подростков
Россиянин заперся от приставов в квартире и пригрозил устроить взрыв
В Москве зафиксирован суточный рекорд по умершим из-за коронавируса
Официантку уволили с работы из-за слишком дешевой обуви
МИД Белоруссии пообещал ответить на санкции в ближайшие недели
«Газпром» пообещал поделиться миллиардами рублей
Россия впервые ударила тяжелым «Альтиусом»
Российского судью назначили на матч плей-офф чемпионата Европы
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве от жары начал плавиться асфальт

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве из-за жары начал плавиться асфальт. В пятницу, 25 июня, в городе ожидается до 36 градусов выше нуля. Видео опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ближе к ночи столбики термометров опустятся до 20 градусов.

По словам девушки, которая сняла ролик из автомобиля, вся дорога «в буграх».

Ранее синоптик Александр Ганьшин рассказал, что к июлю температура воздуха в Москве станет комфортной. По его словам, жара вызвана блокирующим антициклоном, не пропускающим другие воздушные массы. Специалист выразил надежду, что он не продержится долго, как это было в 2010 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жара в Москве побила рекорд за всю историю наблюдений
Аномальная жара в Петербурге побила пятый рекорд подряд
Россиянам назвали два мощных очага аномальной жары в стране