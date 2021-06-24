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Синоптик назвал сроки окончания жары в Москве

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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

К июлю температура воздуха в Москве станет комфортной. Такие сроки окончания жары назвал синоптик Александр Ганьшин, говорится в пресс-релизе «Яндекса», имеющимся у «Ленты.ру».

По его словам, жара вызвана блокирующим антициклоном, не пропускающим другие воздушные массы. Специалист выразил надежду, что он не продержится долго, как это было в 2010 году.

«Тогда он задержался в европейской части страны на целых два месяца — и жители этих регионов запомнили лето сильными пожарами и удушающим смогом. Лето 2010 года стало самым жарким за последние полвека», — отметил метеоролог.

Он добавил, что кратковременные дожди в столице пройдут уже в эту субботу, 26 июня.

Ранее сообщалось, что столбики термометров в Москве поднялись до отметки в 33,8 градуса Цельсия. Таким образом, температура в столице побила исторический рекорд.

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