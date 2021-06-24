Температура в Москве побила исторический рекорд

Столбики термометров в Москве поднялись до отметки в 33,8 градуса Цельсия. Таким образом, температура в столице побила исторический рекорд. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Так, превышен рекорд 24 июня 1948 года. Тогда температура достигла отметки в 33,5 градуса Цельсия.

Вильфанд отметил, что зафиксирован только факт преодоления рекорда, значение максимума температуры будет известно вечером.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков раскрыл причину аномальной жары в европейской части страны. Он отметил, что причина в мощном высоком антициклоне, который называют блокирующим.