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Синоптики объяснили опасность сухих гроз

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Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

Сухие грозы, которые ожидаются в Москве в воскресенье, 27 июня, опасны риском возникновения пожаров. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал член Международной ассоциации исследователей городского климата Павел Константинов.

По словам специалиста, сухие грозы хоть и редкое явление, но не сильно отличаются от обычных. Главная их особенность в том, что при них осадков не выпадает. Гремит гром и сверкают молнии, но влага не достигает поверхности земли.

«Обычно это происходит тогда, когда в воздухе недостаточное количество влаги или облака не выросли до необходимых объемов, чтобы породить ливневые дожди», — пояснил Константинов и добавил, что в целях безопасности во время этого природного явления лучше подальше держаться от железных предметов и не говорить по телефону.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила жителей столичного региона о сухих грозах. По ее словам, при этом явлении частицы пыли и капли сталкиваются в облаках. Они разнозаряженные, поэтому возникают раскаты грома.

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