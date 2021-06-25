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В Гидрометцентре предупредили о сухих грозах

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Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

В Московском регионе в воскресенье, 27 июня, ожидаются сухие грозы. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», — рассказала Паршина.

По ее словам, в таком случае частицы пыли и капли сталкиваются в облаках. Они разнозаряженные, поэтому возникают раскаты грома.

Ранее жителям России раскрыли причину аномальной жары. Метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что погодные рекорды, установленные в европейской части страны, далеко не последние.

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