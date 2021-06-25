В Москве из-за жары отменили церемонию развода караулов

Церемонию развода пеших и конных караулов, которая проходит в Кремле по субботам, не состоится 26 июня из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России, передает ТАСС.

Церемония развода караулов проходит в теплое время года на Соборной площади Кремля по субботам. В ней традиционно принимают участие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, а также Президентский оркестр.

Ранее синоптик Александр Ганьшин рассказал, что к июлю температура воздуха в Москве станет комфортной. Он объяснил, что жаркая погода в столице вызвана блокирующим антициклоном, который не пропускает другие воздушные массы. Специалист выразил надежду, что жара не продержится долго, как это было в 2010 году.