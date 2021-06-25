Россиянам назвали норму потребления воды в жару

Порядка 1,5-2 литров воды в день необходимо выпивать в жару. Такую норму потребления назвала заведующая отделением функциональной диагностики НМИЦ онкологии имени Блохина, врач-кардиолог Юлия Гончарова, передает РИА Новости.

По ее словам, людям с сердечной недостаточностью стоит пить 1-1,5 литра. Также врач рекомендовала добавить в рацион орехи, зелень, фрукты и овощи.

«Многие люди с сердечной недостаточностью стараются не пить больше литра воды, чтобы не нагружать сердце, но так делать не надо. Вне зависимости от сопутствующих заболеваний сокращать объем питья нельзя», — уточнила Гончарова.

Она добавила, что в жару выводится не только вода, но и электролиты, поэтому в это время необходимо пить минеральную воду, чтобы восполнить потерю калия и магния.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в связи с жарой россиянам стоит отказаться от употребления сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя. По его словам, в такую погоду необходимо надевать легкую одежду, которая сможет обеспечить вентиляцию.