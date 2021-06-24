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Глава Минздрава дал россиянам советы в связи с жарой

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В связи с жарой россиянам стоит отказаться от употребления сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя. Такие рекомендации дал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма», — отметил Мурашко. По его словам, нужно пить больше простой воды.

Он добавил, что в такую погоду необходимо надевать легкую одежду, которая сможет обеспечить вентиляцию. Кроме того, стоит сократить время пребывания под открытым солнцем.

Ранее бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как спастись от жары в большом городе. В первую очередь он посоветовал меньше бывать на солнце, а также носить головной убор. Специалист также рекомендовал отдавать предпочтение нежирной пище растительного происхождения.

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