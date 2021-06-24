Россиянам спрогнозировали понижение температуры

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал понижение температуры на северо-западе европейской территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, температура начнет снижаться в четверг, 24 июня. «Температурный фон будет 26-30 градусов, сразу понижение на 7-8 градусов. К пятнице — уже более облачная погода и осадки», — сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что жителям центра Европейской России ждать снижение температуры не следует. «До конца недели такая высокая температура — 34-36 градусов. В воскресенье появляются условия для формирования небольших облаков, даже в отдельных районах, может быть, на пяти процентах территории, будет небольшой дождь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Москве 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха достигла 34,3 градуса тепла. По словам Вильфанда, температура воздуха побила рекорд 73-летней давности. В 1948 году 23 июня было плюс 33,6 градуса. Вильфанд добавил, что в Москве на этой неделе также могут быть зарегистрированы новые температурные рекорды.