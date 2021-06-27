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Врач предупредила россиян об опасности вентилятора в жару

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Фото: pixabay.com

Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова в беседе с изданием «Доктор Питер» предупредила россиян об опасности использования вентилятора во время жары.

Специалист рекомендовала использовать устройство при температуре не выше 30 градусов и, по возможности, в помещениях с влажным воздухом. Как объяснила Кочанова, теплый воздух, который гоняют лопасти вентилятора, не охлаждает тело, а вызывает обезвоживание организма, что в результате приводит к тепловому истощению, симптомы которого похожи на признаки теплового удара: жажда, головная боль, слабость, головокружение, тошнота, рвота.

Кроме того, врач предупредила, что вентиляторы могут спровоцировать приступ астмы или аллергии, поскольку лопасти «поднимают» пыль и распространяют ее по квартире. Также они создают сухой воздух, что негативно влияет на кожу и слизистые оболочки глаз и рта, вызывая чувство «сухого глаза» и провоцируя жажду.

Кочанова добавила, что в жаркие дни следует пить много воды, чаще принимать освежающий душ, чтобы не допустить обезвоживание организма.

Ранее врач-кардиолог Юлия Гончарова рассказала, что в жару нужно выпивать порядка полутора-двух литров воды в день. По ее словам, людям с сердечной недостаточностью стоит пить один-полтора литра. Также врач рекомендовала добавить в рацион орехи, зелень, фрукты и овощи.

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