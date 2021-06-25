Назван повышающий «во много раз» риск болезней сердца в жару фактор

Курение в жаркую погоду негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может стать повышающим «во много раз» фактором риска болезней сердца. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина, ее слова приводит ТАСС.

Она связала это с тем, что в жару у курящих может нарушаться кровоснабжение, происходит потеря электролитов, расширяются вены и учащается пульс.

«Это может привести к тромбозам, ишемии, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности. (...) Как это ни парадоксально, именно курение усиливает раздражительность и общую слабость во время жары», — сказала Драпкина и добавила, что также курение негативно влияет на нервную систему, ведет к снижению работоспособности и негативно влияет на когнитивные функции.

«Во время жары курящие люди особенно часто чувствуют себя неважно, а риск развития сердечных заболеваний повышается во много раз», — заключила врач. Также есть риск получить тепловой или солнечный удар, первыми признаками которых являются одышка, нарушение терморегуляции.

Ранее врач-кардиолог Юлия Гончарова назвала 1,5-2 литра воды нормой потребления в жару. Людям с сердечной недостаточностью стоит пить 1-1,5 литра. Также врач рекомендовала добавить в рацион орехи, зелень, фрукты и овощи. По ее словам, в жару выводится не только вода, но и электролиты, поэтому в это время необходимо пить минеральную воду, чтобы восполнить потерю калия и магния.