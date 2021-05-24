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Россияне массово стали бросать курить после самоизоляции

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Россияне массово стали бросать курить после самоизоляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.

После снятия карантинных ограничений курят реже 24 процента опрошенных. Еще 14 процентов признались, что во время карантина курили больше, чем до пандемии. 60 процентов респондентов не поменяли своих привычек и курят столько же.

Кроме того, согласно исследованию, с 2008 года россияне в целом стали курить меньше. Среднее суточное потребление снизилось с 15 до 13 сигарет.

Также в исследовании говорится, что во время карантина в апреле-июне россияне чаще покупали крепкое спиртное. Продажи виски, рома, текилы и других напитков, кроме водки и коньяка, в этот период выросли на 22 процента.

В опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет из разных регионов.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что россияне стали хуже засыпать во время пандемии, при этом люди сохранили привычку рано просыпаться.

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