Врач назвала еще одно последствие пандемии для россиян

Россияне стали хуже засыпать во время пандемии, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. Ее слова передает РИА Новости. При этом люди сохранили привычку рано просыпаться.

«У нас есть информация о структуре сна по данным опроса. И во время пандемии эта структура изменилась», — отметила специалист.

Драпкина добавила, что физическая активность россиян в период самоизоляции снизилась, но увеличилась потребность в онлайн-тренировках.

Ранее доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Константин Терновой заявил, что у пожилых людей, перенесших коронавирус, увеличивается риск переломов костей. Это связано с дефицитом витамина D после болезни.