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Россиян предупредили о сильных дождях и сухих грозах

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Фото: Василий Максимов / «Коммерсантъ»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Ленинградской, Псковской, Тверской, Брянской, Орловской областях и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с воскресенья, 27 июня, ожидаются сильные дожди. Его слова приводит ТАСС.

Вильфанд отметил, что в Московском регионе 27 июня осадки будут фрагментарными, но могут сопровождаться сухими грозами. Интенсивность осадков в Москве вырастет в понедельник.

«В воскресенье в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер до 15-18 метров в секунду», — сказал синоптик.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков раскрыл причину аномальной жары в европейской части России. По его словам, причина в мощном высоком антициклоне, который называется «блокирующим». «Он блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго», — сообщил специалист. При этом он отметил, что погодные рекорды, установленные в европейской части страны, далеко не последние.

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