Гидрометцентр предупредил об опасном ультрафиолете в Москве

До конца текущей недели в Москве сохранится опасный уровень ультрафиолета. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

По его словам, при таком излучении находиться долго под прямыми солнечными лучами опасно.

«Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины — отметки шесть-семь, опасной величины», — уточнил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что столбики термометров в столице поднялись до отметки в 33,8 градуса Цельсия. Таким образом, температура в столице побила исторический рекорд.